الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الأحد (3 كانون الثاني 2021).

وسجلت بورصة الكفاح 144.000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس السبت في بورصة الكفاح 144.300 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت أيضاً، حيث كان سعر البيع: 145.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143.000 دينار لكل 100 دولار





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