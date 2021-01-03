العبادي يحذر من 'صراع مدمر' في العراق والمنطقة

حذر رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأحد، من مغبة التصعيد، قائلاً إنه كاد ولا زال أن يدخل العراق والمنطقة في "صراع مدمر".
وقال العبادي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك)، "تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه".
وأضاف، أن "التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال ان يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".
وأضاف، أن "التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال ان يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".
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