بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا عالمياً

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة عالميا، جاءت بعدها الهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا.

