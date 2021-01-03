- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 11 قتيلا في هجوم بأحد مناجم الفحم بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
قُتل 11 شخصا، الأحد، في حادث إطلاق نار على أيدي مجهولين بأحد مناجم الفحم في إقليم بلوشستان الباكستاني.
وقالت الشرطة المحلية إن عمال المناجم كانوا في طريقهم إلى العمل بمنطقة ماخ عندما خطفهم مسلحون واقتادوهم إلى الجبال القريبة، وأطلقوا النار عليهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن العديد من عمال المناجم أصيبوا في إطلاق النار، وبعضهم في حالة حرجة.
بينما تم نقل العمال المصابين إلى مستشفى ماخ، وفقا للشرطة.
لكن نائب مفوض كويتا، مراد كاس، أكد في وقت لاحق أن 11 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأصيب أربعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا في هجوم بأحد مناجم الفحم بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.