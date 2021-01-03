- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
دعت شرطة أبو ظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس وهطول الأمطار.
وحثت على خفض السرعات إلى 80/كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة ، وترك مسافة أمان كافية، مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.
ودعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.
وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.