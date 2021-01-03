شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. "الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 ناشد المركز الوطني للأرصاد بالامارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.

جاء ذلك نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية الغربية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:00 من صباح يوم اليوم الأحد.

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