شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين فرنسيين في مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 قالت الرئاسة الفرنسية إن جنديين قتلا خلال عملية في مالي أمس السبت وأصيب جندي ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة.

وذكرت الأركان المشتركة الفرنسية في بيان أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع وجمع معلومات بمنطقة ميناكا في شرق البلاد عندما وقع الانفجار ظهر السبت. وقالت الرئاسة إن إصابة الجندي ليست خطيرة. وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع في مالي أيضا إثر انفجار عبوة ناسفة خلال مهمة في منطقة همبوري بجنوب البلاد.

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