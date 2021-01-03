- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترخص استخدام لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن ترخيص اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم".
وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية قالت زايد: "مصر أصدرت تراخيص "سينوفارم".
وأشارت إلى أن وصول لقاحات "سينوفارم" لمصر سيتم خلال أيام، لافتة إلى أن معامل هيئة الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني سيدخل إلى مصر عبر شركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن الجانب البريطاني قد وافق على تزويد مصر به.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترخص استخدام لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.