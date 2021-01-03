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مصر ترخص استخدام لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد عن ترخيص اللقاح الصيني المضاد لفيروس "سينوفارم".

 

وفي تصريح لوسائل إعلام مصرية قالت زايد: "مصر أصدرت تراخيص "سينوفارم".

 

وأشارت إلى أن وصول لقاحات "سينوفارم" لمصر سيتم خلال أيام، لافتة إلى أن معامل هيئة الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

 

وأضافت أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني سيدخل إلى مصر عبر شركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة المصرية، وأن الجانب البريطاني قد وافق على تزويد مصر به.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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