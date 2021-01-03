رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجّلت الولايات المتحدة، السبت، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.



بذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصا جراء كوفيد-19 في البلاد.

وباشرت الولايات المتحدة حملة التطعيم في 14 ديسمبر.

وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بكثير من 20 مليونًا وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.

واستهلت الولايات المتحدة العام 2021، الجمعة، بتخطيها عتبة عشرين مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز المرجعية.