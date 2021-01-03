شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي لغم بحري حوثي يصيب صياداً يمنياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب صياد يمني، السبت، بانفجار لغم بحري من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ساحل منطقة الحيمة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب البلاد.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الخوخة، أن الفرق الطبية استقبلت المواطن، محمد وهبان علي حسن، مصاباً بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضافت المصادر أن المواطن محمد أصيب بانفجار لغم بحري من مخلفات الحوثيين في ساحل الحيمة أثناء مزاولة عمله في الصيد بالبحر.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية العاجلة للمصاب، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفيات العاصمة عدن لاستكمال العلاج اللازم، نظراً لخطورة حالته.

وحولت ميليشيات الحوثي مناطق الساحل الغربي إلى أكبر حقول ألغام على مستوى اليمن، ما تسببت في وقوع آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل ومعاق بينهم نساء وأطفال.

إلى ذلك، قصفت ميليشيات الحوثي الإجرامية شركة شمسان الصناعية المحدودة بقذائف مدفعية الهاون في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتسبب القصف الحوثي باندلاع حريق في أحد الهناجر التابعة لشركة شمسان، ما أدى إلى أضرار في الهنجر وإتلاف المواد الكرتونية التي بداخله.

ووثق تصوير نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، حجم الدمار الذي ألحقه الحريق في الهنجر والذي استمر لساعات ليصل إلى أسوار شركة العيسائي الصناعية والتجارية المجاورة لشركة شمسان.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب أعمالها العدائية بحق المدنيين والمنشآت التجارية والصناعية في مدينة الحديدة، بعد ساعات من ارتكابها جريمتين الأولى في قاعة الأعراس بشارع المطار والثانية بحي منظر.