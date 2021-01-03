شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان أثر قارب على متنه 20 شخصاً قبالة البهاما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

فُقد أثر قارب على متنه عشرون شخصاً بين البهاما وفلوريدا، حسب ما أعلن خفر السواحل الأمريكيّون الذين علّقوا عمليّات البحث بعد ثلاثة أيّام من الجهود التي لم تُفلح بالعثور عليهم.

والقارب الذي غادر جزر بيميني، الاثنين، كان مقرّراً أن يتّجه إلى ليك وورث في الولايات المتحدة على بُعد حوالي 130 كيلومتراً. لكنّ خفر السواحل تبلّغوا بأنّ القارب لم يصل إلى المكان المحدّد، حسب ما جاء في بيان.

وأجرى خفر السواحل عمليّات بحث جوّي وبحري على مدى أكثر من ثلاثة أيام مع فرق من البلدين لكنّهم أوقفوها ظهر الجمعة. وقال الكابتن ستيفن بورديان «أفكارنا وصلواتنا مع عائلات المفقودين»، داعياً من يملك أيّ معلومات عن هؤلاء إلى الاتّصال بخفر السواحل.

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