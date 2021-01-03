شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على استخدام لقاحين لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي-أ.ف.ب رخصت الهند لقاحين ضد وباء «كوفيد-19» أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة «أسترازينيكا» مع جامعة «أكسفورد»، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية «بهارات بيوتيك»، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية، الأحد.

وأوضح المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني خلال مؤتمر صحفي أن اللقاحين «تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة»، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة والذي يسجل أكثر من 10,3 مليون إصابة وحوالي 150 ألف وفاة جراء الفيروس.



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