شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب على شتوتغارت يمنح لايبزيغ صدارة البوندسليجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى لايبزيغ مؤقتاً إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم على حساب بايرن ميونيخ، بفوزه الصعب على مضيفه شتوتغارت بهدف نظيف في المرحلة الرابعة عشرة السبت، فيما فرّط باير ليفركوزن بوصافة مؤقتة بسقوطه أمام اينتراخت فرانكفورت 1-2.

وعاد الدوري إلى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة أمام العملاق البافاري وحامل اللقب الذي يحل على ماينتس الأحد، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند28 نقطة في المركز الثالث.

وسجل الإسباني داني أولمو هدف اللقاء الوحيد (67) علماً أن الحارس السويسري غريغور كوبيل تصدى لركلة جزاء للسويدي ايميل فورسبيرغ (22).

وقال أولمو «لقد كان أمراً رائعاً لي وللفريق أن نبدأ العام بانتصار».

وعاد لايبزيغ إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في المرحلة السابقة في فخ التعادل السلبي أمام كولن، وخاض الفريق الشرقي مباراته رقم 150 في البوندسليغا بعدما شارك في موسم 2016-2017 للمرة الأولى في دوري الأضواء علماً أنه تأسس عام 2009.

وحقق انتصاره رقم 81 وهو أفضل سجل في هذا العدد من المباريات لأي فريق في الدوري.

ليفركوزن يفرط في الوصافة

وفي وقت سابق من اليوم، فرّط باير ليفركوزن بفرصة الارتقاء إلى الصدارة مؤقتاً والوصافة لاحقاً بسقوطه أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-2.

وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف (10) إلا أن أصحاب الأرض ردوا عبر الألماني اللبناني الأصل أمين يونس (22) وهدف عكسي لإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو (54).

ومني ليفركوزن في المرحلة السابقة بالخسارة الأولى في البوندسليغا هذا الموسم أمام بايرن ميونيخ ليتلقى اليوم الثانية.