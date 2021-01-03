شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب للزمالك على إنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الزمالك فوزاً صعباً على مضيفه إنبي بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الخامسة من بطولة مصر لكرة القدم السبت.

تقدم الزمالك عن طريق المغربي أشرف بن شرقي (6 من ركلة جزاء) وأضاف يوسف إبراهيم «أوباما» الهدف الثاني (44)، وقلص رامي صبري النتيجة لإنبي (68).

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط ارتقى بها للمركز الثالث وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة مع الأهلي الثاني بفارق الأهداف وبنفس رصيد النقاط، فيما تجمد رصيد إنبي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة مع الاتحاد السكندري.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر تدخل عنيف من التونسي زياد بو غطاس مدافع إنبي تجاه بن شرقي، انبرى لها الأخير وسددها على يمين محمود جاد محرزاً هدف التقدم للزمالك (6).

استقالة العشري

وعلى إثر الخسارة، تقدم طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، باستقالته من تدريب الفريق مع استمرار تراجع الفريق في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل وحيد في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي، وأربع هزائم متتالية اسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة وأخيراً الاتحاد السكندري.

ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة العشري، يبرز طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري السابق، وعبد الحميد بسيوني مدرب الفريق خلال الموسم الماضي. ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة السبت المقبل.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه سموحة سلباً.

ورفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، وله مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة مع المقاولون العرب.

وشهدت المباراة واقعة تأخر وصول طاقم تحكيم تقنية الفيديو المكون من الحكمين سيد شعبان ومصطفى الشهدي، ووصولهما بين شوطي المباراة.