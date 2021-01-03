شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتصدر الليجا مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع ريال مدريد صدارة ترتيب بطولة إسبانيا مؤقتاً من جاره وغريمه أتلتيكو بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر في المرحلة السابعة عشرة السبت.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 36 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن أتلتيكو الذي خاض 3 مباريات أقل إحداها سيلعبها في ضيافة الألفيس الأحد.

وغاب عن ريال مدريد قائده وقطب دفاعه سيرخيو راموس بداعي المرض فحل بدلاً منه ناتشو ليلعب إلى جانب قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران.

وشهدت المباراة مواجهة بين ياغو اسباس مهاجم سلتا فيغو متصدر ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف وكريم بنزيمة الذي يملك ثمانية أهداف.

ودخل سلتا فيغو المباراة وهو لم يخسر في آخر ست مباريات في الدوري المحلي حقق خلالها الفوز في خمس وتعادل في واحدة.

الدربي الكبير ينتهي بالتعادل

وانتهى الدربي الكبير (ال غران دربي) بين إشبيلية وريال بيتيس بتعادلهما 1-1 على ملعب بينيتو فيامارين.

تقدم إشبيلية بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، بهدف سجله جناحه سوسو (48)، لكن سيرخيو كاناليس أدرك التعادل لبيتيس (53 من ركلة جزاء).

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح بيتيس انبرى لها هذه المرة الفرنسي الدولي نبيل فقير لكنه سددها ضعيفة ونجح حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو في التصدي لها (75).

وأوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه على ضيفه ليفانتي 2-1.

ونجح فياريال في تحقيق فوزه الأول بعد تعادل وخسارة، والثاني في مبارياته الـ8 الأخيرة التي سقط خلالها في فخ التعادل خمس مرات.

وانفرد فياريال بالمركز الرابع مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد الذي يستضيف أوساسونا الأحد ونقطتين عن إشبيلية الخامس.

في المقابل، مني ليفانتي بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات أتلتيك بلباو مع التشي، وألافيس مع أتلتيكو مدريد، وإيبار مع غرناطة، وهويسكا مع برشلونة، على أن تختتم الاثنين بلقاء فالنسيا مع قادش.