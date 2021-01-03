شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يستعيد الانتصارات في ليلة سون المئوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين هدفه المئة في صفوف توتنهام في مختلف المسابقات ليقوده إلى فوز صريح على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، هو الأول له في خمس مباريات، السبت في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، فيما واصل أرسنال صحوته محققاً انتصاره الثالث توالياً على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-صفر.

وكان قائد توتنهام هاري كاين افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وأضاف سون الثاني بعد تمريرة حاسمة من الأول (43)، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية (50).

فخور بالهدف المئة

ورفع سون رصيده من الأهداف إلى 12 في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكاين إلى 10 أهداف هذا الموسم وإلى 169 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في أيلول/سبتمبر 2015.

وعلق سون على إنجازه قائلاً: « إنه إنجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي والجمهور وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المئة مع فريقي».

وأضاف «كنا مطالبين بتحقيق الفوز وفوز كبير أيضاً وذلك لم يكن سهلاً. كانت الأمور صعبة في الآونة الأخيرة وتنفسنا الصعداء ببدء السنة بهذا الفوز الكبير وهذا مهم جداً خصوصاً وأننا لم نكن سعداء بسبب إهدارنا نقاطاً ثمينة في المراحل الماضية، ربما في بعض المباريات لم نقتل النتيجة ودفعنا الثمن غالياً لكن ذلك كان درساً بالنسبة لنا وتعلمنا منه وأظهرنا ذلك بشكل واضح اليوم».

وهو الفوز الأول لتوتنهام بعد تعادلين وخسارتين وتحديداً منذ تغلبه على جاره اللندني أرسنال 2-صفر في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والثامن هذا الموسم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة وانتزع المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف من ليستر سيتي الذي يحل ضيفاً على نيوكاسل الأحد، وإيفرتون الذي خسر أمام وست هام صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، مع مباراة مؤجلة ضد فولهام كانت مقررة الأربعاء الماضي وذلك بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأخير، والتي ارتفعت صباح السبت وأدت إلى تأجيل مباراته ضد مضيفه بيرنلي التي كانت مقررة الأحد.

في المقابل، توقفت صحوة ليدز يونايتد عند فوزين متتاليين، آخرهما كان كاسحاً على مضيفه وست بروميتش البيون 5-صفر الثلاثاء، فمني بخسارته الثامنة ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخسر النادي اللندني جهود مدافعه الإيرلندي مات دوهيرتي لطرده بالإنذار الثاني (90+2).

وأشاد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو بأداء فريقه بقوله «النقاط الثلاث في غاية الأهمية. أعتقد بأننا فهمنا جيداً كيف يمكن للفريق المنافس أن يؤذينا وكيف يمكن أن نؤذيه. من هذه الناحية اأنا سعيد جداً لكني أعتقد أيضاً أنه باستطاعتنا تقديم المزيد».

ونوه بالثنائي سون وكاين بقوله «يزخر الدوري الإنجليزي الممتاز بلاعبين جيدين كثيرين حتى في الأندية التي لا تملك لاعبين كباراً. لكن يمكن القول بأن الثنائي سون وكاين يقومان بعمل مميز هذا الموسم».

فوز ثالث توالياً لأرسنال

وواصل أرسنال صحوته محققاً انتصاره الثالث توالياً على حساب مضيفه وست بروميتش بنتيجة كاسحة 4-صفر وسط تساقط الثلوج.

وسجل الاسكتلندي كيران تييرني (23) والشاب بوكايو ساكا (28) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (61 و64) أهداف الضيوف ليرفع النادي اللندني رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبعد أن عانى فريق المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا من أسوأ بداية منذ موسم 1974-1975، رفع أداءه في الآونة الأخيرة وكسر سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في الدوري على حساب تشلسي في المرحلة 15 قبل أن يسقط مضيفه برايتون في السابقة.

وفي مكان آخر، تعادل ولفرهامبتون 3-3 مع مضيفه برايتون في مباراة مثيرة فيما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد الجريح والمتذيل بهدفين نظيفين.

ويلعب الأحد تشلسي مع مانشستر سيتي، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء ساوثمبتون مع ليفربول.