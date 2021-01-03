شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مدة عضوية مجلس النواب 2021 واختصاصاته وتشكيله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والذى أجرى انتخابه على مرحلتين، حيث من المتوقع أن يصدر قرار دعوة المجلس للانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية خلال أيام، لاسيما وأن المجلس الحالى 2015 ستنتهى مدته فى 9 يناير 2021.

ولكن ما هى مدة عضوية المجلس الجديد وتشكيله واختصاصاته ؟

1- مبدئيا فإن الدستور حدد مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

2- يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

3- يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

يُشار إلى أنه في الوقت الذي تنتهي مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى (2021-2026) بدءاً من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعى الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.