شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أوراق مطلوبة لتعديل درجة القيد من عام لابتدائي بنقابة المحامين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد من عام إلى ابتدائي وجاءت كالآتى :

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

3ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

4 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

5ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

6ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

7ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة للمحامي الحر.