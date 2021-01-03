شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنتهى من فحص 1040 ملف تظلم للإعادة من الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس النقابة 1040 تظلم خلال أسبوع ، وفصلت اللجنة يوم 26 ديسمبر الماضي في 301 ملف، كما فصلت يوم 30 ديسمبر 439 ملف، وفصلت يوم 30 ديسمبر في 300 ملف.

وقال محب المكاوى وكيل النقابة العامة للمحامين، إن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية، على دراسة كافة ملفات التظلمات وأنها ستنتهي منها خلال الأسبوع المقبل، بناء على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين رجائي عطية.

وأوضح محمد الكسار عضو المجلس، أن الملفات سيتم إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وعلى الوارد أسمائهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام الكارنيه.

وكان نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس التالي أسمائهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال: 1- حسين الجمال الأمين العام. 2- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد. 3- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد. 4- محمد الكسار عضو المجلس. 5- عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس. 6- صلاح سليمان عضو المجلس. 7- ماجد حنا عضو المجلس. 8- محمد نجيب عضو المجلس.