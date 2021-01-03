مقتل جنديين فرنسيين في مالي

سيف اليزيد - لقى جنديان فرنسيان متمركزان في مالي لمكافحة الإرهاب حتفهما بعدما اصطدمت مركبتهما بعبوة ناسفة بدائية الصنع، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر الإليزية في بيان في ساعة متاخرة مساء السبت.

وأضاف البيان أن جندياً ثالثاً أصيب فى الحادث.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تعازيه لوفاة الجنديين ونقل أحترام وتضامن الأمة.

كما أشاد بشجاعة الجنديين وأكد مجدداً التزام فرنسا بمحاربة الإرهاب.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع على وفاة ثلاثة جنود فرنسيين في ظروف مشابهة في منطقة هومبوري بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

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