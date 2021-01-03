السعودية تعلن عودة فتح المنافذ البحرية والجوية

سيف اليزيد - أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة 11 من صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية - في بيان صدر فجر اليوم - إن هذا القرار يأتي إلحاقاً للبيانين الصادرين سابقاً بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات، فقد تقرر انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية مع مراعاة أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مشروطاً بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوماً خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص PCR بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المصدر أن المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس يتم حجرهم وفقاً لما أشير إليه أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوماً، مع إجراء فحصين بتقنية PCR، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.

ولفت المصدر إلى أنه فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من السلالة الجديدة يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية PCR، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس، وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حالياً، وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية PCR.