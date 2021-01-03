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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكشف نسبة وفيات كورونا من إجمالي الوفيات في 2020 والان مع التفاصيل
الأحد 3 يناير 2021
كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إن نسبة وفيات كورونا من إجمالي وفيات مصر عام 2020 بلغت 3.3 %.
وأكدت زايد، في مداخلة هاتفية تلفزوينة مساء أمس السبت، أن أي حالة تحتاج للرعاية المركزة تلجأ لوزارة الصحة حتى لو لم تشخص خارج المستشفيات التابعة لها، فوزارة الصحة تستوعب كل الحالات الحرجة.
وأوضحت أن ما بين 80 إلى 85% من أصابات كورونا بسيطة، مشددة علي أن الوزارة تعلن جميع الحالات التي يتم استقبالها في المستشفيات، مشيرة إلى أن أكثر من 30.5% من إصابات كورونا لربات المنازل ثم الموظفين وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن زيادة إصابات كورونا مستمرة حتى نهاية يناير الجاري، ولكن على المواطنين ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.
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