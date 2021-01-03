معارض تركي ينتقد أردوغان بشدة بسبب سياساته الفاشلة

الأحد 3 يناير 2021

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع مستوى الدخل والمعيشة، منوهًا إلى أن النظام الرئاسي في البلاد قيد حقوق الإنسان والحريات العامة بحسب موقع تركيا الان.



وقال باباجان :" في البلد الذي نعيش فيه، يعاني الناس من الجوع والفقر، وعدم المساواة في الدخل، وهذا الشيء محسوس بعمق، جيش الفقراء يتشكل بيد الإدارة السيئة، جيش الفقراء يتشكل من سوء الإدارة"، مضيفا :"المزارعون والمنتجون يفقدون ما لديهم، لا يستطيع التجار الصمود لأيام، ولا يمكنهم سداد ديونهم، وعليهم إغلاق أبوابهم، رواتب المتقاعدين تتلاشى يومًا بعد يوم، مواطنونا ذوو الدخل الثابت محكوم عليهم بمستوى معيشي يمس الكرامة الإنسانية".

وأوضح رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض :"نشأت الثقوب السوداء في جميع مجالات الاقتصاد، خزينة الدولة فارغة، والبنك المركزي ليس لديه احتياطيات من العملات الأجنبية، الشباب عاطلون عن العمل، إن الوصول إلى الحق في الصحة يزداد صعوبة، وشعبنا يفقد حياته بسبب عدم التدابير ، مشيرا إلى أن النوعية الرديئة للمدارس العامة تؤدي إلى تفاوت كبير في التعليم، ويخشى الآباء من عدم حصول أطفالهم على تعليم جيد، وعدم القدرة على إطعامهم، ومن مستقبلهم، يتم إسكات وسائل الإعلام أكثر فأكثر كل يوم، والشاشات مظلمة، ويتم اعتقال الصحافيين، كما أن العنف الذي تتعرض له المرأة آخذ في الازدياد".