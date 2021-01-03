شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 312 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم الأحد تسجيل 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة. وسجلت ألمانيا إجمالا مليون و765666 إصابة و34272 وفاة.

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