تصريح متفائل من الصحة العالمية بخصوص كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، بشرط الالتزام بالنظافة والسلامة.
وذكرت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".
وأضافت هاريس في تصريح لـ"بي بي سي"، أن "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".
وأضافت هاريس في تصريح لـ"بي بي سي"، أن "اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".
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