قتلى جراء سقوط طائرة على منزل في أميركا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في بلدة ليون بولاية ميشيغان الأميركية، وفق بيان صادر عن شريف المقاطعة مايك بوشار. وبحسب المعطيات الأولية، أدى الحادث إلى مقتل الطيار واثنين من ركاب الطائرة. وغادر سكان المنزل الذي تحطمت فيه الطائرة المبنى ولم يبلغ عن وقوع إصابات بينهم، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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