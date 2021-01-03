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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف تفاصيل دعم الرئيس التركي لجماعات التطرف بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
جرائم عديدة تورط فيها النظام التركي وأسرته من خلال تشكيل ما أسموه بأمبراطورية للاستيلاء على ممتلكات الدول التى تحتلها تركيا، وتدعم فيها جماعات الإرهاب من أجل توسيع نفوذ الديكتاتور التركى في المنطقة، بين ترهيب الأسلحة وتمويل الإرهاب.
تقرير بالفيديو يكشف أن عائلة أردوغان متورطة فى دعم للجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركى، حيث يتواصل باستمرار مع الجماعات الإرهابية، لشراء النفط منهم بأسعار بخثة من أجل التجارة بها، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان والجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابى، وذلك حسبما ورد في تقارير دولية كشفت ذلك بالوثائق.
وتابع التقرير، أن ابنة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكريا فى جنوب تركيا، يساعد في علاج التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية التي تقدم دعما كاملا للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
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