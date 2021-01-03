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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم بشعة.. شرطة الرئيس التركي تعتقل مواطنة فور خروجها من غرفة العمليات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
فى حادثة غير إنسانية فى تركيا، انتظرت قوات الشرطة أمام غرفة العمليات مستشفى كاتشيرون ميدكال، بمدينة أنقرة، لانتهاء مواطنة تركية من وضع مولودها ومن ثمّ اعتقالها فور الولادة!
وكشف رمضان جوزال، شقيق هاجر يلدرم، أن شقيقته وضعت فى مستشفى كاتشيرون ميدكال، مولودًا مصاب بماء على الرئة، مما دفع بالأطباء إلى إدخاله العناية المركزة، فيما تقف الشرطة التركية أمام باب غرفة العمليات لاعتقالها، رغم تقرير ألأطباء بضرورة بقاء الأم والطفل فى المستشفى حتى الاثنين المقبل.
من جهة أخرى، انتقد المدافع عن حقوق الإنسان والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطى فى مدينة قوجالى عمر فاروق جرجرلى أوغلو، الحادثة معتبرإياها متكررة من قبل شرطة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعى، «تويتر» «مشاهد قديمة فى العام الجديد!!! أنجبت السيدة هاجر يلدرم فى مستشفى كاتشيرون ميدكال، بمدينة أنقرة. والطفل بالحضانة. ورجال الشرطة عند الباب ينتظرون احتجاز الأم. هذا المشهد يتكرر، حسبما نشر موقع تركيا الآن.
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