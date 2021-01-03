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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تقرير يرصد انتهاكات أردوغان ضد المرأة فى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
جرائم وانتهاكات عديدة يمارسها أردوغان، ضد النساء في تركيا، وهو الأمر الذى يثير الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة، وتعرضها للعنف فى تركيا.
واستعرض تقرير التظاهرات النسائية التى خرجت بالمئات ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في اسطنبول، مطالبين بحقوقن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الإحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهن 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 أمراة خلال عام 2018.
وأوضح التقرير أنه رغم أن تركيا وقعت على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.
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