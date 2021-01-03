عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يفوق الشيطان.. روسيا تستعد لاختبار صاروخ يوم القيامة

الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365

تستعد روسيا لاختبار صاروخ نووي"لا يمكن إيقافه"، قادر على اجتياز أي منظومة دفاعية في العالم.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صاروخ آر إس-28 سارمات الملقب بـ"يوم القيامة"، تصفه روسيا بأنه بات جاهزا ليحل محل الصاروخ "آر-36" الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي"الناتو" لقب "الشيطان".

وتباهى الكرملين الروسي بمدى الصاروخ الذي تصل سرعته إلى 15 ألف ميل بالساعة، وقادر على حمل 16 رأسا حربيا، واختراق أي نظام دفاع صاروخي في العالم.

وأشار بيان الكرملين إلى أن قوة الصاروخ قادرة على تدمير منطقة بحجم ولاية تكساس، ثاني أكبر ولايات أمريكا من حيث المساحة.

وأشارت "ذا صن" إلى أنه تم تأجيل إدخال هذا الصاروخ إلى الترسانة الروسية عدة مرات بسبب تأجيل الاختبارات، لكن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كوريفوروتشكو، كشف في تصريحات صحفية، عن أن الاختبارات طويلة المدى بات وشيكة.

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك نظام دفاع صاروخي في العالم يمكن أن يعيقه".

وسيتم تثبيث صواريخ آر إس-28 سارمات في سيبيريا، ليكون ضمن مجموعة من الأسلحة الجديدة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 خلال خطابه الشهير، الذي وصفته وسائل إعلام أجنبية آنذاك بأنه "استعراض للقوة العسكرية لروسيا".

وتشمل الأسلحة الأخرى صاروخ "آفانجارد" الذي تفوق سرعته الصوت، والذي قال عنه الرئيس الروسي إنه "قادر على الطيران مثل النيزك، أو كرة من نار".

ويُنظر إلى صاروخ سارمات النووي الجديد على أنه أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في روسيا.

كما أن"طوربيد يوم القيامة"، الذي تم الكشف عنه عام 2015 وأكدته وثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عام 2018، يعد من أخطر الأسلحة النووية في العالم.

وبحسب مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية، فإن هذا الطوربيد النووي يستطيع أن يدمر شواطئ العدو بشكل كامل ويقضي على مظاهر الحياة فيها لأجيال.