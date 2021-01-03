الصحة العالمية: هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (أ ش أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد إنه: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".
وأضافت هاريس : "أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".
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