كورونا في 24 ساعة| 1407 إصابة وأسعار بروتوكول العلاج.. وعرض خطير بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم: 54 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت السيسي يوجّه صندوق تحيا مصر بدعم لقاح كورونا للحالات الأكثر احتياجًا السيسي يوجّه الحكومة بالحصول على أفضل لقاح لكورونا وبأكبر كمية ممكنة حملات على المطاعم لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في الوادي الجديد وزيرة الصحة: 3.3% نسبة وفيات كورونا من إجمالى الوفيات فى مصر 2020 أستاذ صدر بقصر العيني: تحليل "PCR" غير ضروري في حالة انتشار كورونا مجتمعيًا ننشر صورة ضوئية من محضر تصالح مخالفة عدم ارتداء "الكمامة" وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في مصر وزيرة الصحة: أعداد كورونا اليومية تمثل حوالي 25 % من حجم الإصابات الفعلية أول تعليق لوزيرة الصحة على واقعة وفاة مريضين بسبب نفاد الأكسجين بمستشفى زفتى وزيرة الصحة: مصر في المراحل النهائية للتعاقد على لقاح "استرازينكا" ضد كورونا وزيرة الصحة: الترخيص رسميًا لعقار سينوفارم لاستخدامه في حالات الطواري وزيرة الصحة تكشف موعد بدء عملية التطعيم ضد كورونا مصدر أمني: فض عزاء والدة حازم إمام تطبيقا للإجراءات الاحترازية عجائب كورونا.. سيدة تلد طفلها خلال غيبوية استمرت 9 أيام بسبب كوفيد-19 إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا مصدر: نقل عمرو موسى إلى المستشفى عقب إصابته بكورونا بالأسماء.. تعرف على أسعار أدوية البروتوكول العلاجي لكورونا "ضحية كورونا".. وفاة الدكتورة يوسف خيرة أستاذ جراحة العظام في طب الزقازيق صور.. حملات تعقيم لمواجهة موجة كورونا الثانية في الوادي الجديد فلسطين تقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كورونا اليوم.. عرض خطير بعد التعافي.. ومفاجأة بشأن اللقاحات والسلالات الجديدة تأثير يثير ذهول العلماء..هذا ما يفعله كورونا في الدماغ أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. التزم بهذه العادة لحماية نفسك رويترز: فيتنام تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لقاح كورونا: خلاف بين خبراء الأوبئة في أمريكا وبريطانيا وكالة الصحة العامة البريطانية تحذر من الخلط بين اللقاحات المختلفة لكورونا تايلاند تفرض قيودا جديدة لاحتواء أكبر موجة من كورونا إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 100 ألف حالة الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد المستشفيات البريطانية تبدأ استقبال الجرعات الأولى من لقاح "أسترازينيكا" لكورونا موسكو: أكثر من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا فرنسا تشدد حظر التجوال الليلي في 15 منطقة بسبب كورونا الدنمارك تسجل 86 إصابة بسلالة كورونا المتحورة الدفاع الروسية: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 ألفا و406 حالات أمريكا: إجمالي إصابات كورونا 20.3 مليون والوفيات 348942

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