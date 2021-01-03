باكستان تسقط طائرة تجسس هندية اخترقت أجواء خط المراقبة في كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):
أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وذكرت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن مسيرة تجسس هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر و أسقطتها القوات الباكستانية .
جدير بالذكر أنه خلال الصراع الدائر على كشمير خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.
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