باكستان تسقط طائرة تجسس هندية اخترقت أجواء خط المراقبة في كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية مسيرة اخترقت أجواء خط المراقبة الحدودي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن مسيرة تجسس هندية اخترقت خط المراقبة الحدودي على الجانب الباكستاني من كشمير بنحو 500 متر و أسقطتها القوات الباكستانية .

جدير بالذكر أنه خلال الصراع الدائر على كشمير خاضت باكستان والهند ثلاثة حروب أعوام 1948، و1965، و1971 أسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.