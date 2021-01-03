تأسيس اللجنة الاستشارية للحوار السياسي في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 06:51 صباحاً - منذ 15 دقيقة

مساعي دولية لوقف النار في ليبيا

أعلنت الامم المتحدة عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي ، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة .

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

وقررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وقالت ويليامز إن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في 24 ديسمبر من هذا العام سيبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.