أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

قالت قناة NHK، إن السيدة اليابانية كين تاناكا، التي تعتبر أكبر معمرة على الأرض، احتفلت اليوم السبت بعيد ميلادها الـ 118.

واضافت المصدر ذاته، أن تاناكا ولد في 2 يناير عام 1903. واعتبارا من عام 2018، باتت تحمل لقب “أقدم سكان الأرض”.

وفي نونبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة “ماينيتشي”، أن أكبر معمرة على وجه الأرض، سوف تشارك في مايو 2021، في تتابع الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب في طوكيو.

ووفقا للخطة، ستقطع تاناكا في 11 مايو، 200 متر على كرسي متحرك وبيدها الشعلة الأولمبية.

وستجري الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 8 يوليو إلى23 غشت عام 2021.