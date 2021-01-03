الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحات كورونا

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة، ستيلا كيرياكيدس، اليوم السبت، عن استعداد التكتل لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحاتها ضد فيروس كورونا، سعيا إلى التغلب على أزمة التوزيع.

وأوضحت كيرياكيدس في تصريح لها، أن أي تأخير في الحصول على اللقاحات المعتمدة يعود إلى نقص الطاقة الإنتاجية، وليس للتخطيط الأوروبي، قائلة إن “المشكلة الراهنة لا تكمن في حجم الطلبات بل في النقص العالمي في الطاقة الإنتاجية”.

وأشارت إلى أن بروكسيل قدمت دعما تبلغ قيمته 100 مليون يورو لشركة “بايونتيك” الألمانية، التي طورت لقاحا بالتعاون مع شركة “فايزر” الأميركية للمساعدة في تعزيز القدرات الإنتاجية.

وقالت إن التكتل مستعد لبذل المزيد لصالح شركة فايزر-بايونتيك والشركات الأخرى التي لديها لقاحات، مع بدء حملة التطعيم، حيث وعدت بأن “الوضع سيتحسن خطوة خطوة” بعد أسبوع من بدء حملات التطعيم بوتيرة متفاوتة على نطاق واسع في الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضافت “تفاوضنا لوقت طويل من أجل الحصول على جرعات لقاح إضافية من بايونتيك، ونحن على استعداد مجددا للمساعدة في تعزيز قدرات الإنتاج”، مؤكدة أن “المصنعين الآخرين الذين أبرمنا عقودا معهم على وشك الحصول على ترخيص للقاحاتهم من الاتحاد الأوروبي”.

ومن غير المتوقع الترخيص للقاح شركة موديرنا الأميركية قبل 6 يناير. وتنتظر الوكالة الطبية مزيدا من البيانات عن لقاح طورته شركة أسترازينيكا للأدوية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وتمت الموافقة عليه في المملكة المتحدة.