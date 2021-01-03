البعثة الأممية تؤكد التزامها بموعد الانتخابات في ليبيا

الأحد 3 يناير 2021

جددت البعثة البعثة الأممية إلى ليبيا تأكيدها على موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا كأمر ثابت ومبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.



وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد.

وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان، إنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.

وتابعت أن "البعثة تلقت 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى"، مشيدة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.

وأشارت البعثة إلى أنها قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً بدلا من 15من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وأردفت أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وكررت البعثة تأكيدها على أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 يبقى أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وتتكون اللجنة وفقا لبيان البعثة من (وافية سيف النصر، سلطنة المسماري، سيدة اليعقوبي، محمد العجيلي الحسناوي، محمد آدم لينو، حسين الأنصاري، عبدالرحمن العبار، أنس سعيد الحمري، خالد الأسطى، موسى فرج، علي عبدالعزيز، سعيد صالح، وعبدالله عثمان، ونزار كعوان، والشيباني عبدالله الشيباني، ومحمد اللافي، وأحمد الشركسي، وأبو بكر العبيدي).

وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية ما دفعها لتشكيل اللجنة الاستشارية.