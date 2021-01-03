شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو للتظاهر ضد نتائج الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في تظاهرة ستقام بواشنطن في 6 يناير ضد نتائج الانتخابات.

وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة؛ لمناقشة مشروع قانون الإغاثة الذي طال انتظاره في واشنطن.

فيما صوّت الكونجرس الأمريكي، بغالبية كبيرة لصالح إبطال الفيتو (حق النقض)، الذي استخدمه ترامب ضد إقرار موازنة وزارة الدفاع.

يشار إلى أن عضوين جمهوريَين في الكونجرس الأمريكي، كانا قد صرحا بأنهما يتوقعان أن يصوّت ما لا يقل عن 140 من زملائهم في الحزب الجمهوري في مجلس النواب ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير، حيث من المتوقع أن يصادق الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويتعيّن على كل من عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ، تقديم اعتراض عندما يقوم الكونجرس بفرز الأصوات، قال السناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري إنه سيعترض، الأمر الذي سيجبر المشرعين في كل من مجلسي النواب والشيوخ على التصويت على ما إذا كانوا سيقبلون نتائج فوز بايدن، ومن جانبه حث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوريين بشكل خاص على عدم القيام بتلك الخطوة.