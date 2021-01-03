​​​"الإنجيلية": احتفال عيد الميلاد الثلاثاء 5 يناير بدون حضور شعبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، احتفال الطائفة بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، يوم الثلاثاء المقبل 5 يناير في السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر: "عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".
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