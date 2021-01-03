محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فتح تحقيقات في واقعة وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى "الحسينية" المركزي، للوقوف على السبب الحقيقي وراء الواقعة وملابساتها.
وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أنه فور علمه بالواقعة وجه بفتح تحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر، وما يثار عن حدوث الوفاة بسبب نقص الأوكسجين بالمستشفى.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يزعم وفاة كل المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية.
ونفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأنباء المتداولة عن وفاة 5 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، مؤكدًا أن المتوفيين 4 حالات فقط جميعهم أصحاب أمراض مزمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول إجراء من محافظ الشرقية في واقعة "وفيات كورونا" بالحسينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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