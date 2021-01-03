بالفيديو.. تفاصيل 48 ثانية من الرعب في مستشفى الحسينية.. والصحة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا المُستجد، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية.
وزعم مصور الفيديو الذي ظهر صوته أثناء التصوير "وفاة كل من في العناية المركزة، بسبب نقص الأكسجين".
وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.
وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة، وليس كل الحالات كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على الوفيات جميعهم أصحاب أمراض مزمنة، وليس بسبب نقص الأكسجين.
وانتقلت لجنة من مديرية الصحة للتحقيق في الأمر.
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