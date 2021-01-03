القضاء الإداري يفصل في إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: تنظر محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة تعليم"، اليوم الأحد، الطعن بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الامتحانات الورقية القومية الموحدة. واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

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