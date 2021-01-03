عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن مقتل جنود فرنسيين في مالي

الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365

ذكر موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت أن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنود الذين كانوا يشاركون في عمليات (برخان) العسكرية الفرنسية في مالي ضد المتشددين قتلوا يوم الاثنين عندما أصابت عبوة ناسفة عربتهم المدرعة.

وقال موقع سايت على تويتر إن جماعة النصرة التي هاجمت مرارا جنودا ومدنيين في مالي وبوركينا فاسو المجاورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قيادة الجيش الفرنسي.