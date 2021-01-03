شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يغلق 3 أسابيع بعد انتشار جنوني لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

يغلب الوضع الصحي المتأزم جرّاء جائحة كورونا، على الهدوء السياسي الذي دخل في إجازة ما قبل نهاية العام، حيث يعيش اللبنانيون حالة ذعر نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بـ «كورونا»، وسط إعلان العديد من المستشفيات والمختبرات التوقف عن إجراء فحوصات PCR بعد أن وصلت إلى القدرة الاستيعابية القصوى. ونتيجة لذلك، اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية - نظرًا لاستفحال الإصابات بوباء كورونا بأرقام غير مسبوقة، وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95%، وما زالت في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم - الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة، للحد من ارتفاع الإصابات، وبما يفسح المجال لالتقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي، وتحديدًا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله، سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي، أو في استقبال المصابين، وكذلك الأطباء الذين يواجهون - بقسَمهم ومِسماعهم - الوباء المستفحل.

وكان لافتًا، أمس، الهجمة غير المسبوقة - من قِبل المواطنين - على إجراء فحص الـ PCR، حيث شهدت المستشفيات والمختبرات حالة من الهرج والمرج، بسبب الأعداد الكبيرة للمواطنين المنتظرين دورهم لإجراء الفحص.

وفي سياق منفصل، قطع ثوار «١٧ تشرين» الطرقات المؤدية إلى ساحة النور بطرابلس، باستخدام مستوعبات النفايات وبعض السيارات، وذلك احتجاجًا على توقيف الثائر أبو مريم غندور، وقد تدخل الجيش لمنعهم، حيث انتشر الجيش بشكل كثيف في محيط ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس، وسط الاحتجاجات على توقيف الناشط غندور.