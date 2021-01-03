شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات العمالية تشل مدنا إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

تضرب الاحتجاجات العمالية عددًا من المدن الإيرانية، ويحتج المواطنون من مختلف فئات الشعب الإيراني، الذين لا يتلقون أي مساعدة من نظام الملالي في مواجهة كورونا والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، من أجل الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم. وتشير التقارير الواردة من شبكة أنصار مجاهدي خلق داخل البلاد إلى استمرار الاحتجاجات وتصاعدها على نحو غير مسبوق ما ينذر باندلاع ثورة غضب شعبي.

وتجمع مجموعة من عمال منظمة المياه والمجاري في مدينة إنديكا بمحافظة خوزستان أمام مكتب المنظمة في محافظة خوزستان احتجاجًا على عدم دفع 3 سنوات من التأمين وراتب عام و5 سنوات دون تلقي حق مكافأة نهاية العام.

وأضرب عمال شركة «هفت تبه» قسم المعدات الميكانيكية احتجاجًا على منع راتب أربعة من زملائهم المعتقلين في الشهر الثامن. واجتمع العمال أمام إدارة المعدات لمدة ساعة تقريبًا لمعرفة السبب.

كما تجمعوا أمام مكتب إدارة الشركة ولم يجدوا أي تجاوب معهم. ويعانون باستمرار تخفيضات في الأجور، ومحاولة طرد النشطاء العماليين.

كما يستمر إضراب سائقي المركبات لعدم الوفاء بالوعود، ويتواصل إضراب سائقي الحافلات في منظمة أورمية بسبب انخفاض الدخل وعدم دفع أقساط التأمين والتسهيلات، ويطالبون بضمانات للوفاء بالوعود. ويحتج عمال أسمنت جوين على عدم تنفيذ خطة تصنيف الوظائف. ووفقًا لمصادر الأخبار في المصنع، فإن العمال يبحثون عن خطة تصنيف الوظائف منذ عدة سنوات.

وبحسب عمال هذه الوحدة الإنتاجية، فإن عدم تنفيذ خطة تصنيف الوظائف قد تسبب في بقاء دخل العاملين بأجر في هذا المصنع عند مستوى الحد الأدنى للأجور القانوني.

وقال عمال أسمنت جوين: من أسباب معارضة صاحب العمل لهذه الخطة هو مساواة أجور العمال المتعاقدين مع العمال الرسميين، لذا لا ينوي صاحب العمل تطبيق خطة تصنيف الوظائف بحجة المشكلات المالية.