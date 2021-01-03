شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن تطوير طائرات مسيرة للقضاء على الأسلحة الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بالجيش الروسي ستتسلم نظام طائرات مسيرة للاستطلاع والقضاء على عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - «يجري تطوير مجمع آلي متعدد الوظائف للحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية لصالح قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية».

وتابع البيان: «المجمع سيصمم لتنفيذ مجموعة كاملة من الإجراءات بهدف الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي على الأرض، واتخاذ إجراءات للقضاء على عواقب استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل في زمن الحرب»، مشيرًا إلى أن المجمع متعدد الوظائف سيشمل منصات آلية أرضية ومركبات جوية بدون طيار.

وتعد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي قوات خاصة مهمتها اتخاذ الإجراءات الأكثر تعقيدًا والموجهة للتقليل من حجم خسائر التجمعات والتشكيلات التابعة للقوات البرية وتأمين قيامهم بتنفيذ المهام القتالية المخصصة لها في ظروف التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، بالإضافة إلى رفع درجة قدرتها على مقاومة الأسلحة الدقيقة وغيرها.