شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على حكومة اليابان لإعلان الطوارئ بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى الحكومة اليابانية، أمس السبت، على إعلان حالة الطوارئ بعد عودة حالات الإصابة بكورونا إلى الزيادة.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، للصحفيين بعد اجتماع الحكام إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو في 31 ديسمبر رقمًا قياسيًّا من الإصابات بلغ 1337، وسجلت الجمعة 783 حالة فقط، كما سجلت الحالات على مستوى اليابان ككل رقمًا قياسيًّا أيضًا في 31 ديسمبر بلغ 4250 إصابة جديدة.

فيما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن تركيا أصبحت الدولة الـ33 التى تعلن عن وجود إصابات بمتغير كورونا الجديد الأسرع انتشارًا، والذي ظهر لأول مرة فى إنجلترا. وأغلقت تركيا أبوابها أمام المسافرين من بريطانيا الجمعة، قائلة إنها عثرت على 15 إصابة بالمتغير الجديد، وجميعهم من بين الوافدين الجدد من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف يرفع عدد الدول التي اكتشفت المتغير إلى 33 دولة على الأقل منذ إعلان بريطانيا العثور عليه في 8 ديسمبر، وعدد الدول التي تمنع وصول المسافرين من بريطانيا وصل إلى أكثر من 40 دولة. كما تفرض بعض الدول قيودًا على المسافرين، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الذين زاروا في الأسابيع الأخيرة البلدان التي تم اكتشاف المتغير فيها.

كما سجلت روسيا 26301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية‭‭ ‬‬بينها 5452 حالة في موسكو، مما يرفع الإجمالي على مستوى البلاد إلى ثلاثة ملايين و212637.

وقالت السلطات، أمس السبت، إن 447 شخصًا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يزيد إجمالي الوفيات المعلنة رسميًّا إلى 58002.

كانت روسيا قد أعلنت الجمعة تسجيل 27039 إصابة بالفيروس و536 وفاة.