شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار أمني بالعراق لمواجهة دعوات ميليشيات إيران بالتظاهر والان نبدء بالتفاصيل

شهدت العاصمة العراقية بغداد، والمدن الرئيسية، أمس السبت، استنفارًا أمنيًا في ظل دعوات الميليشيات المدعومة من إيران للتظاهر عشية الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير الماضي.

وقال ضابط في شرطة بغداد إن «الوضع الأمني متوتر في بغداد، وهناك انتشار أمني استخباري كبير في مناطق العاصمة». وأطلق مجهولون في الـ 20 من ديسمبر الماضي، 8 صواريخ على المنطقة الخضراء (وسط بغداد)، سقط معظمها على أبنية سكنية، فيما سقط أحد الصواريخ قرب حاجز أمني، مما أدى إلى إصابة مجند، وفق بيان وزارة الدفاع العراقية.

وتسود المخاوف من شن الميليشيات العراقية المقربة من إيران، هجمات على القوات والمصالح الأمريكية. وكانت أجهزة أمن مكافحة الإرهاب في العراق، كثفت - الجمعة - من وجودها في المنطقة الخضراء؛ تحسبًا لأي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية والمواطنين، وذلك بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه «لن يسمح بحدوث أي تجاوزات على الدولة تحت أي عنوان». ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة العمليات المشتركة القول، إن الانتشار الأمني في بغداد رسالة لكل من يعتقد أن بغداد غير آمنة وغير مطمئنة، مضيفة: «لدينا معلومات تفيد أن الإرهاب يحاول القيام بعمل إجرامي».

وأكدت «تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية والأبراج وإدخال معدات حديثة في المناطق التي تُستخدم لإطلاق الصواريخ»، موضحة أن عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات، منها الإرهاب والسلاح غير المنضبط.