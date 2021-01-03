شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عمال أتراك في انفجار سيارة مفخخة بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية التركية إن انفجار سيارة ملغّمة استهدف عمالًا بشركة تركية في الصومال، أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم مواطن تركي، أمس السبت.

وأضافت الوزارة في بيان، إن العاملين بالشركة كانوا يشيّدون طريقًا بين مقديشو وأفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية، ولم تشر الوزارة بأصابع الاتهام إلى أي جهة، وأفاد سكان في المنطقة أن الانفجار وقع خارج العاصمة مقديشو.

وتبنّت حركة الشباب المتشددة الهجوم، وقالت الحركة في بيان لها نقلته مواقع إلكترونية تابعة لها، إن مقاتليها شنوا هجومًا على عمال أتراك، وقتلوا ضابطًا تركيًا.

يُذكر أن شركة تركية تقوم بأعمال بناء في الشارع الذي وقع فيه الانفجار، ويربط الشارع مقديشو بإقليم شبيلي السفلي، وسبق أن شهد الشارع هجمات مماثلة تبنّتها حركة الشباب.

وكان مصدر بالشرطة الصومالية أعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص تركي في هجوم انتحاري، أمس، استهدف مواطنين أتراكًا في البلاد، مضيفًا إن المهاجم لقي حتفه، وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.

ويعود الاهتمام التركي الجديد بالصومال لعام 2011، عندما كانت المجاعة تفتك بالبلاد، وزارها حينها الرئيس الحالي للنظام التركي أردوغان، الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء، ليصبح بذلك أول مسؤول رفيع غير أفريقي يزور البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية.

ومهّدت هذه الزيارة وما أعقبها من مشاريع إنسانية وتنموية نفذتها الهيئات التركية، لوجود تركي قوي في الصومال، تطور إلى وجود عسكري تمثل في افتتاح أكبر قاعدة تركية في الخارج، وفق ما أعلنه مسؤولون أتراك، وتتولى هذه القاعدة، حسب الأهداف المعلنة لها، تدريب أفراد الجيش الصومالي، لكن مراقبين يرون أن هدف الوجود العسكري التركي في الصومال يتجاوز الأهداف المعلنة، ويأتي في إطار سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها العسكري في القارة السمراء عبر بوابة الصومال.

وتقع القاعدة العسكرية التركية في الصومال على بعد نحو 10 كيلو مترات إلى جنوب غرب العاصمة مقديشو، وعلى مساحة قُدّرت بـ 4 كيلو مترات مربعة، وهي مطلة على المحيط الهندي، وتضم القاعدة 200 ضابط تركي مهمتهم المعلنة تدريب أفراد الجيش الصومالي.