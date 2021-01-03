ريال مدريد يعتلي قمة الليجا بثنائية في شباك سيلتا فيغو

2021-01-02 | 22:48
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عاد فريق ريال مدريد إلى درب الانتصارات من جديد، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام إلتشي، بالفوز مساء اليوم السبت، على سيلتا فيجو، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من الليجا لموسم 2020/2021.
انتهى شوط المباراة الأول، بتقدم النادي الملكي، بهدف نظيف، جاء مُبكرًا في الدقيقة السادسة، عبر فاسكيز، بعدما حصل ماركو أسينسيو على الكرة، وتوغل من الجهة اليسرى، ثم أرسل عرضية رائعة، ارتقى لها الجناح الأيمن لوكاس فاسكيز، بالرأس مُسجلًا الهدف الأول.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الدولي الإسباني، ماركو أسينسيو من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 53، بعد تمريرة أرضية عرضية من العمق عبر فاسكيز المتواجد داخل منطقة الجزاء، سددها الإسباني في مرمى حارس الضيوف.
وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن الدولي الإسباني، ماركو أسينسيو من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 53، بعد تمريرة أرضية عرضية من العمق عبر فاسكيز المتواجد داخل منطقة الجزاء، سددها الإسباني في مرمى حارس الضيوف.
هذا الانتصار رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36، ليتصدر "مؤقتًا"، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، الذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 23 نقطة بالمركز الثامن في سلم ترتيب الليجا.
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